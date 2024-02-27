Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Полянский назвал бредом заявления постпреда Израиля, сравнившего РФ с ХАМАС

Полянский назвал бредом заявления постпреда Израиля, сравнившего РФ с ХАМАС

В Постоянном представительстве России при ООН прокомментировали слова израильского постпреда Гилада Эрдана, сравнившего РФ с радикальным палестинским движением ХАМАС.

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Комментарии
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Зоя Копань
Вот уроды жиды, нашли  что сравнивать, под видом того что он хотят освободить 250 евреев(осталось уже меньше), убили около 23 тыс людей из Газы, в  основном женщин и детей, а сколько стало инвалидов, ведь у них давно идущие цели, зачистить Газу от населения(чтобы не образовалось государство Палестина), нагло  вытолкнув остатки этого населения в Египет! А все эти страны, только бастуют, но никакой помощи Палестине не предоставляют, вот только хуситы что то там шевелятся!
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