В Постоянном представительстве России при ООН прокомментировали слова израильского постпреда Гилада Эрдана, сравнившего РФ с радикальным палестинским движением ХАМАС.
Полянский назвал бредом заявления постпреда Израиля, сравнившего РФ с ХАМАС
Комментарии
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Зоя Копань
Вот уроды жиды, нашли что сравнивать, под видом того что он хотят освободить 250 евреев(осталось уже меньше), убили около 23 тыс людей из Газы, в основном женщин и детей, а сколько стало инвалидов, ведь у них давно идущие цели, зачистить Газу от населения(чтобы не образовалось государство Палестина), нагло вытолкнув остатки этого населения в Египет! А все эти страны, только бастуют, но никакой помощи Палестине не предоставляют, вот только хуситы что то там шевелятся!
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