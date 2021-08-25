Есть ли будущее у афганского сопротивления талибам?

После того, как 15 августа боевики «Талибана» (движение запрещено в РФ) вошли в афганскую столицу — Кабул и объявили «окончание войны» в Афганистане, в этой стране из несогласных с властью талибов сил активизировалось афганское сопротивление.
После того, как 15 августа боевики «Талибана» (движение запрещено в РФ) вошли в афганскую столицу — Кабул и объявили «окончание войны» в Афганистане, в этой стране из несогласных с властью талибов сил активизировалось афганское сопротивление.
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