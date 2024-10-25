Участок Рабочего Штаба в Иркутске сузят на 7 месяцев

Движение транспорта по улице Рабочего Штаба в Иркутске будет ограничено с 22 ноября 2024 года. Ограничение будет долгим — в течение семи месяцев участок дороги от дома № 46 до дома № 96 будет сужен, сообщили в мэрии.
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