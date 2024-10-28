Эксперт: Учения НАТО в финской Лапландии это подготовка к войне

Учения на полигоне Роваярви в финской Лапландии являются подготовкой к войне с Россией.Артиллерийские учениях НАТО Lightning Strike 24, в которых принимает участие финская лапландия, это ничто иное как подготовка к войне с Россией, полагает военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.