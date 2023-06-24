Путин: славу бойцов «Вагнера», героически сражающихся в спецоперации, предали те, кто организовал вооруженный мятеж Славу бойцов ЧВК «Вагнер», героически сражающихся в зоне специальной военной операции, предали те, кто устроил вооруженный мятеж.