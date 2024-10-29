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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джален Рейнольдс о просмотрах в НБА: «Это политика. Тебя приглашают, но уже знают, что ты им не подходишь»

– Если бы не перепады, вы бы наверняка были в НБА. – Да. Но мне нравится играть в Европе. Я все равно делаю, что люблю делать.

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