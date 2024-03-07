Милиционер Бендлин рассказал об исчезновении тела кыштымского карлика

Бывший следователь Кыштымского РОВД Владимир Бендлин, который вел расследование дела кыштымского карлика Алешеньки, рассказал, что хранил гуманоида в холодильнике, а также поделился подробностями его исчезновения.
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