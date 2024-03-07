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Милиционер Бендлин рассказал об исчезновении тела кыштымского карлика

Милиционер Бендлин рассказал об исчезновении тела кыштымского карлика

Бывший следователь Кыштымского РОВД Владимир Бендлин, который вел расследование дела кыштымского карлика Алешеньки, рассказал, что хранил гуманоида в холодильнике, а также поделился подробностями его исчезновения.

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