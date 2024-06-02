РИА Новости: серия взрывов прозвучала в Белгороде, запущена сирена

Серия взрывов прозвучала в Белгороде. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. "Во время сигнала о ракетной опасности в Белгороде в районе Харьковской горы прозвучала серия взрывов в небе разной интенсивности, в домах дрожали стекла", — говорится в сообщении.