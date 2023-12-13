ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО

30 подписчиков

Свежие комментарии

  • Юрий Дмитриев
    Еще раз убеждаешься, что России надеяться надо только на себя.04.08.22==Почему ...
  • Павел К
    Обязательства перед т.н., партнёрами, могут быть только такие - открыть дверь станции и дать "партнёрам" хорошего пин...28.07.22==Осталис...
  • Сергей Oблезов
    Похоже эти брехуны черпают информацию из Российских ток-шоу где наши брехуны ни в чем им не уступают!26.07.22==MI6: Ок...

13.12.23==Эксперт оценил перспективы новой коалиции Запада в Черном море

13.12.23==Эксперт оценил перспективы новой коалиции Запада в Черном море

Коалиция Великобритании и Норвегии не разрастется, а военные корабли этих стран не появятся в Черном море, все заявления по данной теме пока носят политический характер, рассказал "Известиям" экс-замгенсекретаря ООН Сергей Орджоникидзе, комментируя информацию о создании указанными государствами морской коалиции в Черном море для помощи Украине в обеспечении морского экспорта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх