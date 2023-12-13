13.12.23==Эксперт оценил перспективы новой коалиции Запада в Черном море

Коалиция Великобритании и Норвегии не разрастется, а военные корабли этих стран не появятся в Черном море, все заявления по данной теме пока носят политический характер, рассказал "Известиям" экс-замгенсекретаря ООН Сергей Орджоникидзе, комментируя информацию о создании указанными государствами морской коалиции в Черном море для помощи Украине в обеспечении морского экспорта.