По устоявшемуся мнению, Греция является наиболее верным членом НАТО и ЕС. По крайней мере, большинство команд из Брюсселя и Вашингтона, греческие правители исполняют беспрекословно, старательно «взяв под козырек», в числе прочего исправно снабжая оружием киевский режим.