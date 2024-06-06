Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Греки разочарованы пребыванием в Евросоюзе, а молодежь и вовсе за союз с РФ

Греки разочарованы пребыванием в Евросоюзе, а молодежь и вовсе за союз с РФ

По устоявшемуся мнению, Греция является наиболее верным членом НАТО и ЕС. По крайней мере, большинство команд из Брюсселя и Вашингтона, греческие правители исполняют беспрекословно, старательно «взяв под козырек», в числе прочего исправно снабжая оружием киевский режим.

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Комментарии
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Eduard
Европа как была так и осталась разная,одни богатые,другие бедные.Хуже того Стадом народов управляет Америка вообще в ЕС не входящая!
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20 час.
Eduard
Только денежная единица одна!
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20 час.
Eduard
Сколько в ЕС народу,а такое чувство,что голова одна!
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20 час.

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