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Раскрыта большая польза умных часов для людей с диабетом

Ученые подтвердили, что современные умные часы способны не только считать шаги. Они также помогают предотвратить гипогликемию, уменьшают вероятность комы и могут предсказать повышение уровня глюкозы за час до приема пищи.

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