– Значит не возьмёшь девочку? – Нет. И тебе не советую, Борь. Не знаешь ты, что это такое – грудной ребенок.
Дочку не оставлю
Комментарии
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Y
Yury
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– Значит не возьмёшь девочку? – Нет. И тебе не советую, Борь. Не знаешь ты, что это такое – грудной ребенок.
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