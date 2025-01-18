РЖАКА
ЛучшееХохмы-байкиСмешные животныеИстории из жизни
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЖАКА

187 553 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Yury
    Хорошо! Спасибо!Дочку не оставлю
  • Егор П
    конечно, трудно, потрет обрезан... но предположу что кольцо на пальцеВ столовой за сос...
  • Сергей Рубцовск
    Хорошо, когда есть пенсионерка соседка, которая может и хозяйке помочь и кота приютить, а если нет такой бабки, то и ...Кот-будильник

Дочку не оставлю

Дочку не оставлю

– Значит не возьмёшь девочку? – Нет. И тебе не советую, Борь. Не знаешь ты, что это такое – грудной ребенок.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Y
Yury
Хорошо! Спасибо!
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх