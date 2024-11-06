Трамп первым преодолевает отметку в сто голосов выборщиков, прогнозирует AP

AP: Трамп преодолел отметку в сто голосов выборщиков, обогнав Харрис более вдвое © AP Photo / Alex Brandon Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выступает на предвыборном мероприятии в штате Пенсильвания.
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