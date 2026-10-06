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Аджар попросил «Ред Булл» по радио рассказать о тактике Ферстаппена при рестарте в Малайзии – команда отказалась

Как стало известно из опубликованных радиопереговоров, пилот « Ред Булл » Изак Аджар попросил команду рассказать о тактике его напарника Макса Ферстаппена перед рестартом Гран-при Бахрейна на автодроме «Сепанг».

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