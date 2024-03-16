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Путин назвал Ширвиндта легендой российского театра и кино

Путин назвал Ширвиндта легендой российского театра и кино

Актёр умер 15 марта на 90-м году жизни.Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»--> Ушёл из жизни выдающийся Александр Ширвиндт, актёр и режиссёр, мудрый и обаятельный человек, легенда отечественного театра и кино.

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