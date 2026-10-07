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Глава "Эксмо" Капьев: у россиян вырос интерес к чтению, особенно – электронок

Глава "Эксмо" Капьев: у россиян вырос интерес к чтению, особенно – электронок

Сегодня 60% книжного рынка в России заняли маркетплейсы. Также растет спрос на электронные книги – судя по объемам их продаж, россияне стали читать больше, отметил в беседе с НСН гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев.

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