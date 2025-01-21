На инаугурации Трампа гостям подавали вино с русским названием

Занятная деталь на обеде в честь инаугурации была замечена журналистами.На торжественном обеде в честь инаугурации нового президента США одним из вин, которыми угощали гостей, стало калифорнийское сухое белое с занятной деталью в названии — Korbel Russian River Valley Natural — игристое из долины Русской реки.