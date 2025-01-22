В Самаре придумали, как бороться с мигрантами в "резиновых квартирах"

В Самаре хотят ввести ограничения на количество мигрантов, зарегистрированных в одной квартире.Накануне на заседании комитета по законодательству, законности и правопорядку Самарской губернской думы рассмотрели вопрос об ограничении количества мигрантов, прописанных на одной жилплощади.