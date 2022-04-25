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Минфин США признал: санкции против России не работают

Минфин США признал: санкции против России не работают

Министр финансов США Джанет Йеллен сделала ряд резонансных заявлений. По ее словам, прекращение поставок российских энергоносителей «мало чем может навредить российской экономике, одновременно нанося сильный ущерб Западу ошеломляющим ростом цен».

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