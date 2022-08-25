Курсанты "Муравьев - Амурский 2030" встретились с управленческой командой Сахалина

С управленческой командой Сахалинской области познакомились курсанты программы подготовки управленческих кадров "Муравьев-Амурский — 2030" (16+).
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