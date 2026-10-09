Затаившиеся на крыше московской стройки мигранты попали на видео

Нелегалы забрались на крышу строящегося дома и легли на неё лицом вниз, пытаясь скрыться от рейда полиции.
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