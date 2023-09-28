Все-таки странно с этим Пашиняном получилось. Я вот чего не могу взять в толк: на выборах в Армении победил воспитанник (вы кор мыш) Сороса.
А была ли Армения?
Комментарии
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Natalija Osminina
Так всё же замечательно складывается!!! Россия стоит НАД Турцией и Ираном. И пусть уже они стараются найти консенсус между своими протеже- Арменией и Азербайджаном. Пора уже России, как и амеры, делать что-то и чужими руками.
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15 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Торгаши оказались не способны воевать а прошло всего ничего.
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12 час.
ev
elena volkova
Полностью согласна с автором. В Армении начнется такой же бардак как и в Молдавии, где такая же выдрессированная марионетка ...Нато жмет и окружает Россию... Надо щелкнуть по лбу
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11 час.
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