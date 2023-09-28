А была ли Армения?

Natalija Osminina Так всё же замечательно складывается!!! Россия стоит НАД Турцией и Ираном. И пусть уже они стараются найти консенсус между своими протеже- Арменией и Азербайджаном. Пора уже России, как и амеры, делать что-то и чужими руками.

ОТ Олег Тимофеев Торгаши оказались не способны воевать а прошло всего ничего.