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Новости Липецка

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Атака дронов в Ростовской области нарушила расписание поездов Липецкой области

Атака дронов в Ростовской области нарушила расписание поездов Липецкой области

Из-за атаки беспилотников и повреждения моста в Ростовской области десятки поездов, включая составы через Липецкую область, следовали с задержками.

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