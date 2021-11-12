На Алтае за сутки выявили 57 носителей коронавируса

В Республике Алтай за минувшие сутки подтвердили 57 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального наибольший прирост вновь зафиксирован в Усть-Коксинском районе, где выявлено 19 носителей.