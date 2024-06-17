Водителей квадроциклов в Ноябрьске проверит Технадзор и Госавтоинспекция

Технадзор Ямала и Госавтоинспекция проведут совместные рейды по квадроциклам. В ходе профилактической акции специалисты проверят наличие регистрационных документов у водителей квадроциклов и снегоболотоходов, в том числе, свидетельство о прохождении техосмотра и наличие регистрационных знаков.