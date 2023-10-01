Лара Крофт заговорит голосом Хейли Этвелл

Хейли Этвелл подарит свой голос Ларе Крофт в анимационной «Расхитительница гробниц» от Netflix. Тизер свежей адаптации популярной серии видеоигр был представлен публике в рамках цифровой презентации DROP 01.
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