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Рязанские новости

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Международный форум древних городов стартует в Рязани

Международный форум древних городов стартует в Рязани

Губернатор Рязанской области Павел Малков написал у себя на странице в соцсетях о начале Международного форума древних городов, который в седьмой раз проходит на рязанской земле, становясь важной площадкой для культурного взаимодействия и сохранения творческого наследия.

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