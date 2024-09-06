Международный форум древних городов стартует в Рязани

Губернатор Рязанской области Павел Малков написал у себя на странице в соцсетях о начале Международного форума древних городов, который в седьмой раз проходит на рязанской земле, становясь важной площадкой для культурного взаимодействия и сохранения творческого наследия.
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