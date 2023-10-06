Питер начала 2000-х

Ах, Питер! Как много в этом слове. Культурная столица России и один из самых красивых городов мира. Что ж, давайте посмотрим, сильно ли изменилась Северная Пальмира и ее жители с начала нового тысячелетия? .
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