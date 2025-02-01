Университет Иннополис вошел в тройку самых сложных для поступления вузов России

Университет Иннополис стал третьим среди вузов России по сложности поступления. Это следует из «Мониторинга качества приема в вузы», проведенного в 2024 году Высшей школой экономики при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, сообщает РБК.
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