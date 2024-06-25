Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 447 подписчиков

Госуслуги шагнут в Африку: Зимбабве переймёт русский опыт в создание электронного правительства

Госуслуги шагнут в Африку: Зимбабве переймёт русский опыт в создание электронного правительства

Зимбабве заинтересована в развитии сотрудничества с Россией в сфере интернета, электронной торговли и услуг, рассказал корреспонденту ТАСС министр иностранных дел и международной торговли Республики Зимбабве Фредерик Шава.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх