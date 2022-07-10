Вячеслав Зайцев получает в своем Доме моды всего 47 тысяч рублей

Модельер вряд ли может похвастаться богатствомМодельер вряд ли может похвастаться богатствомПосле лечения в лучших клиниках Подмосковья, казалось, Вячеслав Зайцев пришел в себя: он вновь занялся Домом Моды, стал работать и посещать мероприятия.