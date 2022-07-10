Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Elena Dmitrieva
    Может, пора ими заняться?Шахназаров: «Макс...
  • Елена
    Согласна с вами - подлость и предательствоШахназаров: «Макс...
  • Аскольд Конович
    Зря Вы нападаете. Династия в полном порядке. А вот могилку мамы и бабушки на Комаровском привести в порядок следует!Андрей Ургант сде...

Вячеслав Зайцев получает в своем Доме моды всего 47 тысяч рублей

Вячеслав Зайцев получает в своем Доме моды всего 47 тысяч рублей

Модельер вряд ли может похвастаться богатствомМодельер вряд ли может похвастаться богатствомПосле лечения в лучших клиниках Подмосковья, казалось, Вячеслав Зайцев пришел в себя: он вновь занялся Домом Моды, стал работать и посещать мероприятия.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх