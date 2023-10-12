Ничего милее вы не видели! Сынишка Тэхена Ли Дам признался папочке в любви

Члены группы BTS фотографируются со многими своими фанатами, кому-то даже везет попасть в ролики «Бантан» или записать с ними короткие видео для личного блога, но одна такая фотография с поклонником стала самой известной по всему миру.
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