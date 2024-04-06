Ирина Винер призывает провести совет об участии российских спортсменов в Олимпиаде-2024

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер 6 апреля выступила с обращением, в котором призвала провести тренерский совет по вопросу участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже.
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