Новый Ford Mondeo замечен в США: живые фото

Ford Mondeo нового поколения привлек внимание, будучи замеченным во время тестов в США. Несмотря на то, что Ford отказался от седанов в Северной Америке, прототип в чёрно-белом камуфляже привлек внимание.
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