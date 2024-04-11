Русская весна
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Русская весна

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Спецназ блокировал в Нальчике террористов, открыn огонь в ответ на предложение сдаться (ВИДЕО)

Спецназ блокировал в Нальчике террористов, открыn огонь в ответ на предложение сдаться (ВИДЕО)

Бой с группой бандитов идëт в эти минуты в пригороде Нальчика на территории одного из СНТ. Боевики, причастные к террористической деятельности, были блокированы в одном из частных домов и открыли огонь по полицейским в ответ на предложение сдаться.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Еще один рассадник террористов....
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