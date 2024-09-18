Свердловскую область ждёт самый тёплый день сентября

Уже в пятницу в регион придёт холод и дождиБабье лето в Свердловской области заканчивается. Как пишет метеоролог Алексей Пулин в своём Telergam-канале "Погода в Екатеринбурге", сегодня, 18 сентября, будет одним из самых тёплых дней месяца.