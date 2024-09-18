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Свердловскую область ждёт самый тёплый день сентября

Свердловскую область ждёт самый тёплый день сентября

Уже в пятницу в регион придёт холод и дождиБабье лето в Свердловской области заканчивается. Как пишет метеоролог Алексей Пулин в своём Telergam-канале "Погода в Екатеринбурге", сегодня, 18 сентября, будет одним из самых тёплых дней месяца.

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