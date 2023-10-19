Популярная платформа для изучения языков ищет «дрессировщика сов»

Один из самых популярных интернет-сервисов для изучения иностранных языков Duolingo опубликовал необычную вакансию: по словам руководства компании, в штат требуется опытный дрессировщик для работы с персонажем платформы, совой Duo.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии