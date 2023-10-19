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Популярная платформа для изучения языков ищет «дрессировщика сов»

Популярная платформа для изучения языков ищет «дрессировщика сов»

Один из самых популярных интернет-сервисов для изучения иностранных языков Duolingo опубликовал необычную вакансию: по словам руководства компании, в штат требуется опытный дрессировщик для работы с персонажем платформы, совой Duo.

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