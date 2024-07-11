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Сын Леброна во второй раз сыграл за «Лейкерс» и набрал 2 очка за 28 минут

Сын Леброна во второй раз сыграл за «Лейкерс» и набрал 2 очка за 28 минут

«Лейкерс» вместе с Бронни Джеймсом потерпел поражение в Летней лиги НБА от «Майами Хит». В ночь на 11 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошел матч Летней лиги НБА, в котором встречались «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит».

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