Сын Леброна во второй раз сыграл за «Лейкерс» и набрал 2 очка за 28 минут

«Лейкерс» вместе с Бронни Джеймсом потерпел поражение в Летней лиги НБА от «Майами Хит». В ночь на 11 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошел матч Летней лиги НБА, в котором встречались «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит».