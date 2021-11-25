«Родители купили квартиру мне, а теперь требуют, чтобы я купила сестре!»

— Мама мне так и заявила, представляешь? — с возмущением рассказывает сорокалетняя Ульяна. — Говорят, ты должна помочь купить квартиру для твоей сестры.
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