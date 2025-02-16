REUTERS/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces Потери Вооруженных сил Украины в приграничных районах Курской области с августа 2024 года превысили 61 тысячу боевиков.
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