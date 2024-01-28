На Харьков! Враг утверждает, что такой приказ поступит в армию России со дня на день

В течение прошедшей недели на Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск освобожден населенный пункт Крахмальное Харьковской области, на отдельных участках улучшено положение по переднему краю, говорится в сводке нашего Минобороны о ходе СВО.
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