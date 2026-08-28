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3 подписчика

Spotify rewards fans for ripping down its posters

Spotify has turned a decades-old bit of fan behaviour into part of its latest Fan Life brand campaign, making street posters tearable so music fans can take one home.

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