Spotify rewards fans for ripping down its posters

Spotify has turned a decades-old bit of fan behaviour into part of its latest Fan Life brand campaign, making street posters tearable so music fans can take one home.
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