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Тен Хаг о Хейлунде вместо Кейна: «Очень довольны выбором – учитываем многие вещи. Харри – отличный форвард, это потеря для АПЛ»

Тен Хаг о Хейлунде вместо Кейна: «Очень довольны выбором – учитываем многие вещи. Харри – отличный форвард, это потеря для АПЛ»

Манкунианцы также интересовались форвардом Харри Кейном, который близок к переходу в «Баварию». «Мы выбрали нападающего и очень довольны своим выбором.

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