‼️🇺🇦🔥 Ад в Одесской области: трасса усеяна сожжёнными фурами после российских атак ▪️На одном из маршрутов, по которому регулярно наносятся удары по логистике врага, скопилось множество повреждённых грузовиков и зерновозов.