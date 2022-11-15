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Экс-премьер Словакии рассказал о реальном отношении соотечественников к России

Экс-премьер Словакии рассказал о реальном отношении соотечественников к России

Большинство жителей Словакии поддерживают действия Москвы в свете украинского кризиса. Об этом рассказал бывший премьер-министр республики Ян Чарногурский.

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