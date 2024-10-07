Игорь Ткаченко: Уважаемые работодатели!

Уважаемые работодатели!Прошу с понимаем отнестись к возможному опозданию сотрудников в связи с перекрытием движения на некоторых улицах и изменениями в графике движения общественного транспорта из-за происшествия на нефтебазе.
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