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Вымолил у жены прощение за измену, бросил пить, борется с неизлечимой болезнью. «Очаг» Игоря Корнелюка

Вымолил у жены прощение за измену, бросил пить, борется с неизлечимой болезнью. «Очаг» Игоря Корнелюка

Родители видели Игоря Корнелюка инженером, считая профессию музыканта несерьезной. Однако творчество не раз выручало композитора: в молодости выступления на свадьбах помогали кормить семью, а на гонорар с концерта удалось купить отцу машину.

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