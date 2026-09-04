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Царьград

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МЧС локализовало пожар на судне "Волгонефть-114" в Азове

МЧС локализовало пожар на судне "Волгонефть-114" в Азове

В Азове Ростовской области на судне "Волгонефть-114" при утилизации случилось возгорание масла в машинном отделении.

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