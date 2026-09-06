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"Заткни украинскую морду": в польском Перемышле чиновница публично унизила украинку

"Заткни украинскую морду": в польском Перемышле чиновница публично унизила украинку

Работница мэрии Перемышля Моника П.-С. публично оскорбила украинку в Facebook*, призвав её "убираться на Украину".

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