Россия не хочет вмешательства третьих стран в свои выборы, заявил Песков

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Граждане России сами выбирают своего президента, РФ не хочет, чтобы третьи страны вмешивались в выбор и предпочтения граждан, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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