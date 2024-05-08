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Россия не хочет вмешательства третьих стран в свои выборы, заявил Песков

Россия не хочет вмешательства третьих стран в свои выборы, заявил Песков

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Граждане России сами выбирают своего президента, РФ не хочет, чтобы третьи страны вмешивались в выбор и предпочтения граждан, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Комментарии
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А
Александр
Хотят или не хотят печенек продажные шкуры. Оппозиция у нас одна и только против засилья нуворишей и ворья, устроивших из политики маскарад в виде партий и партиек, и прикрывающих то, что называют «наворованное», гостайной. Остальное - «стрелки» зажравшихся хапуг.
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