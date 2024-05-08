Россия не хочет вмешательства третьих стран в свои выборы, заявил Песков

А

Александр

Хотят или не хотят печенек продажные шкуры. Оппозиция у нас одна и только против засилья нуворишей и ворья, устроивших из политики маскарад в виде партий и партиек, и прикрывающих то, что называют «наворованное», гостайной. Остальное - «стрелки» зажравшихся хапуг.